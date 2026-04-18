韓国現代史の闇を扱った『済州島四・三事件 ハラン』が、4月3日に公開され観客を集めている。映画は1948年に実際に起きた、済州島4・3事件の虐殺の中を生き延びようとする、母と娘が主人公だ。【写真】この記事の写真を見る（14枚）◆◆◆済州島に住みながら書いた脚本済州島4・3事件とは、日本の敗戦後、米軍とソ連軍に占領統治されていた朝鮮半島で、1948年4月3日、南北分断を危惧した済州島の一部の島民が武装蜂起したこと