ジャーナリスト・池上彰と元外務省主任分析官・佐藤優が、アメリカのイラン攻撃を起点として、日米トップの姿勢について語り合った。【画像】佐藤優氏が絶賛する高市早苗首相◆◆◆高市総理の点数は？池上イラン攻撃をめぐって、トランプ米大統領が“やりたい放題”です。日本を含む同盟国にホルムズ海峡への艦船派遣を渋られ、不満を露わにしていたトランプと、先進7カ国（G7）の首脳として初めて対面で会談することになっ