MBSテレビ『京都知新』（毎週日曜前6：15）が19日放送回で500回・10周年を迎える。記念スペシャルは「京の春を舞う 人間国宝 井上八千代」を送る。【番組カット】150余年の歴史を誇る祇園甲部「都をどり」2016年にスタートして以来、1200年続く京都文化の伝統と革新をテーマに、職人、アーティスト、料理人など京都で活躍する多彩な人々にスポットを当て続けてきた同番組。今回は、15分放送時間を拡大した『京都知新』500回