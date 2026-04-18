この週末は日曜日ほど広い範囲で晴れて、お出かけ日和になるでしょう。日曜日をピークに25℃以上の夏日が続出しそうです。北海道と九州の西に低気圧があります。このため、きょうは西と北は傘の出番の所があるでしょう。本州付近は高気圧の範囲です。高気圧の中心がずれているため、雲が広がりやすいが、東日本を中心に晴れ間があるでしょう。あすは、高気圧の中心が本州付近に進んできます。九州で引き続き傘の出番になりますが、