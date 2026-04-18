チャンピオンシップ（イングランド2部）第43節が17日に行われ、ブラックバーンとコヴェントリーが対戦した。ホームのブラックバーンは、降格圏の22位オックスフォード・ユナイテッドとの勝ち点差が「4」という状況。しかしオックスフォード・ユナイテッドよりも消化試合数が1つ多く、残留へ少しでも勝ち点を獲得したいところだった。大橋祐紀と森下龍矢は共に先発出場した。対するフランク・ランパード監督率いるコヴェント