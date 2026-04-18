セリエA第33節が17日に行われ、インテルとカリアリが対戦した。首位インテルは第31節でローマ、前節ではコモにそれぞれ勝利しており、2位ナポリとは勝ち点「9」差をつけている。勝利すればスクデット奪還に大きく近づく一戦に臨んだ。対するカリアリは、前節でクレモネーゼに勝利して9試合ぶりのリーグ戦白星を手にした。残留へ少しでも勝ち点を積み上げることはできるか。試合はカリアリが立ち上がりからチャンスを作る展開