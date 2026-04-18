外食が続くと、どうしても「手軽さ優先」で栄養は後回しになりがちです。では、チェーン店で少しでも健康的に食べるには何を選べばいいのか。カロリー、塩分、野菜不足――その3つを踏まえると、意外な“正解”が見えてきます。東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の新刊『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術』をもとに解説します。おすすめはリンガーハットの「ちゃんぽん」ファストフ