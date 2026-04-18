ドラフト1位ルーキー・竹丸和幸が阪神との開幕戦で白星デビュー。故障で離脱中のエース・山崎伊織に代わって、大黒柱への期待が集まっている。そんな中で飛び出した竹丸の「顔」を巡る苦言に対し、ネット上ではファンによる大論争が勃発。厳しい視線が注がれるマウンドで、クールな右腕が見せる回答は――。【写真】球界の重鎮である廣岡達朗氏と、孫の“宝塚女優”セ・パ両リーグで日本一監督の廣岡氏V奪還を目指す新生・阿部