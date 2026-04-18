プロ野球セ・リーグは17日、3試合が行われました。3位巨人はヤクルト先発のウォルターズ投手の立ち上がりを攻め初回4得点。序盤からリードを広げると12安打で8得点。先発のウィットリー投手は、7回9奪三振での無失点で来日初勝利。今季最多の6点差をつけての快勝となりました。2位阪神は中日に先制を許すも、6回に大山悠輔選手の同点タイムリー。続く7回には森下翔太選手のホームラン王争いトップ独走の7号ホームランで勝ち越し。