【モスクワ共同】ロシア北西部レニングラード州のドロズデンコ知事は17日、軍務経験のある予備役の住民に対し、対空防衛に参加するため3年間の軍務契約を結ぶよう通信アプリを通じて呼びかけた。同州の原油輸出拠点であるウスチルガ港やプリモルスク港ではウクライナ軍による無人機攻撃が相次いでおり、防衛体制を強化する狙い。ロシア国防省のレニングラード軍管区も17日、偵察用や攻撃用の無人機から空域を防衛するために機