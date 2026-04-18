【イスラマバード、イスタンブール共同】米イラン協議の仲介国、パキスタンのシャリフ首相は17日、トルコ南部アンタルヤでエルドアン大統領と会談し、米イランの戦闘終結に向けた協議や停戦延長に関し議論した。シャリフ氏は最新の取り組みを説明。エルドアン氏は停戦実現に向けたパキスタンの努力をたたえ、トルコも延長に向け尽力すると表明した。シャリフ氏は15〜18日の予定で中東3カ国を歴訪中で、サウジアラビアとカター
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