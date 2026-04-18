◆米大リーグカブス１２―４メッツ（１７日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの鈴木誠也外野手が１７日（日本時間１８日）、本拠のメッツ戦に「５番・右翼」でスタメン出場し、２試合連続のマルチ安打をマークし、３連勝に貢献した。メッツで先発した千賀滉大投手は、４回途中７失点（自責６）で３敗目を喫した。カブスは初回１死から四球と安打で２死一、三塁。鈴木は立ち上がりで制球の定まらない千賀に対