開幕2戦目に通算2勝目を挙げた菅楓華（20）が、6アンダーで首位に立った「KKT杯バンテリンレディスオープン」初日。未勝利や優勝の味を忘れた熟女プロがズラリと上位に名を連ねた。【もっと読む】マスターズ予選敗退の片岡尚之はなぜ「禁句」を口にしたのか首位から2打差の4アンダー3位タイにつけたのが通算25勝の全美貞（43）。好発進から9年ぶりの頂点を目指す。2アンダー10位グループのテレサ・ルー（38）も2017年以来の頂