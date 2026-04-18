多くの海外コーチのメソッドを現地で直接指導を受けてきた吉田洋一郎がその概要をアマチュアにもわかりやすく解説。 連載の第55回は、ブルックス・ケプカやダニエル・バーガー、ダニー・リーなどのパッティングコーチとして活躍するジェフ・ピアースのメソッドを紹介する。 メカニカルだけでなくタッチと読みも重要！ 「緻密なコーチングがブルックス・ケプカのパッテ