日本サッカー協会の文化創造拠点「blue―ing！」の展示エリア＝14日、東京都文京区サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の開幕が6月に迫り、日本サッカー協会（JFA）の文化創造拠点「blue―ing！」（東京都文京区）がにぎわいを見せている。過去の日本代表の熱戦を大型スクリーンで見ることができ、来場者は今大会でのさらなる飛躍に期待を膨らませる。blue―ing！は2023年にオープン。JFAの記者会見やイベントで活