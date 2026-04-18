衣替えのタイミングで、ウールやカシミアなどの衣服に小さな穴、押入れの隅に抜け殻、ひな人形や五月人形の周辺の細かな食害…。こうした痕跡に心当たりはありませんでしたか？ 【閲覧注意】ヒメマルカツオブシムシをもっと詳しく見てみたい場合のみクリックを… ヒメマルカツオブシムシの仕業かもしれません。 カツオブシムシたちは、おうちの中に落ちた私たちの髪の毛やフケなどを食べてくれる掃除屋でもありますが、毛