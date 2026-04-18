きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は上昇。ナスダック、Ｓ＆Ｐ５００は最高値を更新している。終値はダウ工業株３０種平均が８６８．７１ドル高の４万９４４７．４３ドル、ナスダック総合指数が３６５．７８高の２万４４６８．４８、Ｓ＆Ｐ５００が８４．７８高の７１２６．０６。 ナスダックは１３日連続上昇、S＆Pと共に連日の史上最高値を更新＝米国株概況 きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は上昇。イスラエルとレバノン