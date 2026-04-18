ＣＦＴＣ建玉報告主要通貨 ＩＭＭ通貨先物４月１４日主要国通貨円の売り越し減少 円83208枚の売り越し 10534枚の売り越し減 ユーロ26018枚の買い越し 33559枚増加し買い越しに転じる ポンド54724枚の売り越し 1630枚の売り越し減 スイスフラン34097枚の売り越し 3403枚の売り越し増 ＩＣＥドル指数5170枚の買い越し 341枚の買い越し減 レバレッジド・ファンズ４月１４日主要国通貨円の売り越し増加