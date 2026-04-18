ＣＦＴＣ建玉報告資源国通貨 ＩＭＭ通貨先物４月１４日資源国通貨豪ドルの買い越し減少 カナダ78272枚の売り越し 22624枚の売り越し増 豪ドル65075枚の買い越し 5738枚の買い越し減 ＮＺドル42276枚の売り越し 6201枚の売り越し増 レバレッジド・ファンズ４月１４日資源国通貨豪ドルの買い越し増加 カナダ63570枚の売り越し 15659枚の売り越し増 豪ドル41675枚の買い越し 217枚の買い越し増 ＮＺド