巨人・阿部慎之助監督（４７）が１７日、吉川尚輝内野手（３１）の三塁起用の可能性に言及した。両股関節手術からの復活を目指しているが、１６日の３軍戦前のシートノックで三塁に就き、指揮官は「（可能性は）ある。近い将来のためだよね。直接話して、練習くらい、遊びでいいからやっといてって。本人も乗り気だったから」と説明した。基本は本職の二塁の予定だが、三塁も可能となれば布陣の選択肢も増える。「足を使いたか