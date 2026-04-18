大分東警察署 大分県大分市に住む80代の男性が架空料金請求詐欺で3万7000円をだまし取られたことが分かりました。 警察によりますと4月15日、男性がタブレット端末でインターネットサイトにアクセスしたところ、画面に「契約終了、解除の場合は1日以内に電話してください」と表示されました。 男性は表示された電話番号に電話をし、男から「契約の解除をしたい場合は、解除のための経費として3万7000円を支払う必