大分市の事故現場（2021年） 危険運転致死傷罪の要件として、速度や飲酒量の数値基準を明記した自動車運転死傷処罰法の改正法案が17日参議院本会議で可決されました。 危険運転致死傷罪を巡っては2021年に大分県大分市で起きた時速194キロの車による死亡事故などをきっかけに適用の要件の見直しを求める声が上がっていました。 今回の自動車運転死傷処罰法の改正法案では速度について、最高速度が時速60キロ以下の道路で