山中での遺体の捜索の様子 大分県豊後大野市の山中に18歳の女性の遺体が遺棄された事件で逮捕された男が「自宅にあったナイフで殺害し、ナイフを海に捨てた」などと供述していることが捜査関係者への取材で分かりました。 この事件は3月上旬ごろ豊後大野市の山中に遺体を遺棄した疑いで大分市元町の姫野忠文容疑者58歳が逮捕・送検されたものです。 山中での遺体の捜索の様子 山で見つかった遺体は3月2