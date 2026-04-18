大分県大分市田ノ浦地区の特産品であるビワを害虫などから守る袋掛けに地元の小学生が挑戦しました。 大分市田ノ浦 大分市の神崎小学校では地域の産業でもあるビワづくりを子供たちに知ってもらおうと毎年この時期に学校近くの畑で袋掛けの体験を行っています。 収穫前のビワは、害虫や直射日光から守るため、状態の良いものを袋をかけて保護します。 きょうは全校児童31人が挑戦、入学したばかりの1年生3人