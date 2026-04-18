「花の寺」と呼ばれる大分県豊後高田市の長安寺で、2026年も美しいシャクナゲが咲き誇っています。 豊後高田市の長安寺 赤や白など色とりどりのシャクナゲが楽しめるのは豊後高田市の長安寺です。 「花の寺」として知られるこちらの寺では30年ほど前からシャクナゲを植え始め現在は1万3000株ほどが境内などを彩っています。 豊後高田市の長安寺 2026年は例年より咲き始めが1週間ほど早かっ