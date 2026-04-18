大分県大分市の国道で4月、街灯が突然倒れたことを受けて県が緊急の調査を行った結果、倒壊の可能性があるとして撤去した街灯が県内に5基あったことが分かりました。 大分市今津留 大分市今津留の国道197号で4月4日、55年前に設置された高さおよそ9メートルの街灯が突然倒れました。 これを受け県は、設置から25年以上が経ち劣化が見られる国道と県道のおよそ2800基について各土木事務所に緊急点検を指