2025年11月に大分県大分市佐賀関で起きた大規模火災で自宅が全焼した漁師の男性が佐賀関の地での生活を取り戻そうと歩みを進めています。 「大好きな地域でまた暮らしたい」。復興への思いを取材しました。 漁師・永倉和久さん 佐賀関の漁師永倉和久さん38歳。出身は兵庫県で12年前に一本釣りの漁師を夢見て、佐賀関に移住してきました。 ◆漁師・永倉和久さん 「関あじ。ちょっと小ぶりだけどやったね」