大分県大分市佐賀関で発生した大規模火災の発生から18日で5か月です。 地域の人たちが復興への思いを込め夏祭りで飾る風車の準備をスタートさせました。 大分市佐賀関 2025年11月、大分市佐賀関で起きた大規模火災では1人が亡くなり住宅など196棟が焼けました。 発生から18日で5か月。地域住民の交流の場である「佐賀関ふれあいカフェ」に地元の人たちが集まっていました。 大分市佐賀関