大分県大分市佐賀関で発生した大規模火災から、4月18日で５か月となります。佐賀関の田中地区に大分市が建設を予定しているのが被災者が恒久的に住み続けられる「復興住宅」です。 今回の火災では196棟が被災し現在も55世帯86人が市営住宅や民間のみなし仮設住宅での生活を送っています。 大分市佐賀関 市は、復興住宅について、今週、住民との意見交換会を開きました。 この中では、14世帯から20世帯が入居