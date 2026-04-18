◇プロ野球セ・リーグ 巨人8-2ヤクルト（17日、神宮球場）ヤクルトは巨人との初戦に敗れ、連勝が4でストップ。池山隆寛監督がコメントしました。この日は、加入後初登板となったウォルターズ投手が先発登板。しかし初回から満塁のピンチを招くと、巨人・増田陸選手に2点タイムリーを浴びるなど、一挙4失点。さらに3回にも3失点を喫し、2回2/3を77球、被安打8、四死球4、7失点で降板となりました。ウォルターズ投手について、池山隆