4月14日（火）にスタートした社会派転生ヒューマンドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』。本作に主演する郄橋一生を筆頭に、中村アン、鈴鹿央士、横田真悠、そして小日向文世という豪華キャスト陣が、テレビ朝日の新入社員研修にサプライズ登場。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！社会人として歩み始めた新入社員たちに、劇中に登場する“あかり商店街の名物コロッケ”で温かいエールを送った。◆新入社員が披露し