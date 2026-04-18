ブンデスリーガ 25/26の第30節 ザンクトパウリとケルンの試合が、4月18日03:30にミラントア・シュタディオンにて行われた。 ザンクトパウリは安藤 智哉（DF）、アンドレアス・ホウントンジ（FW）、マティアス・ペレイララージ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するケルンはサイード・エルマラ（MF）、ラグナル・アヘ（FW）、ヤクプ・カミニスキ（MF）らが先発に名を連ねた