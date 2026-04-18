セリエA 25/26の第33節 インテル・ミラノとカリアリの試合が、4月18日03:45にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。 インテル・ミラノはマルクス・テュラム（FW）、フランチェスコ・エスポジト（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するカリアリはジェンナーロ・ボレッリ（FW）、セバスティアーノ・エスポジト（FW）、アダム・オベルト（DF）らが先発