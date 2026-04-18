リーグ・アン 25/26の第30節 Rランスとトゥールーズの試合が、4月18日03:45にスタッド・ボラルト・デレリスにて行われた。 Rランスはラヤン・フォファナ（FW）、ウェスレイ・サイード（FW）、フロリアン・ソトカ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトゥールーズはエメルソン（FW）、サンティアゴ・イダルゴ（FW）、ヤン・グボホ（MF）らが先発に名を連