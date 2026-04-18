開催：2026.4.18 会場：リグリー・フィールド 結果：[カブス] 12 - 4 [メッツ] MLBの試合が18日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとメッツが対戦した。 カブスの先発投手はエドワード・カブレラ、対するメッツの先発投手は千賀滉大で試合は開始した。 1回裏、5番 鈴木誠也 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 1-0 NYM、6番 モイセス・バレステロス 初球を