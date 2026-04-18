長期・分散が常識の資産運用は、若いうちから始めるものだと思いがちだ。しかし、退職後の運用で「いつの間にか富裕層」になった人は少なくない。60代ならではの退職金を活かした資産運用を、プロが解説する。※本稿は、コンサルタントの竹中啓貴、荒井匡史、野口幸司『「いつの間にか富裕層」の正体 普通に働き、豊かに暮らす、新しい富裕層』（日経BP）の一部を抜粋・編集したものです。長い運用期間を味方につけられる若年層