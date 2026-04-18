現地４月17日に開催されたイングランド２部リーグ第43節で、坂元達裕を擁する首位のコベントリーは、大橋祐紀と森下龍矢が所属する20位のブラックバーンと敵地で対戦した。フランク・ランパード監督が明言していた通り、主力を担う坂元は肋骨の怪我でベンチ外に。一方、森下は右シャドー、大橋はCFで先発した。勝点85で首位を独走するコベントリーは、引き分け以上で25年ぶりのプレミアリーグ復帰が決定。目前に迫る歓喜に向