【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』にて、2週連続で『名探偵コナン』を深掘り。4月18日は前編を放送する。 ■ちゃんみなは名探偵コナンファン歴15年 2026年で29作目を迎える劇場版シリーズは、累計観客動員数が驚異の1億人超えを達成しており、3年連続で興行収入130億円を突破するなど、数々のアニメ映画の中