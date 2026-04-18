◇パ・リーグ日本ハム3―5西武（2026年4月17日エスコンF）日本ハムは今季2度目の3連敗を喫した。初回に先制を許すもその裏、球団新人一番乗りで1軍昇格したドラフト3位・大塚が「1番・二塁」でデビューし、初打席でプロ初安打となる二塁打。その後初得点の同点のホームを踏み、一時逆転につなげたが、中継ぎ陣が踏ん張れなかった。初安打のボールを手に「両親に渡したい」と笑顔。東海大では大学ジャパンに選ばれた走攻