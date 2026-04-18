◇パ・リーグ日本ハム3―5西武（2026年4月17日エスコンF）日本ハムの北山亘基投手（27）が西武戦に先発し、94球で6回7安打2失点と粘りの投球を見せた。1点のリードを守り、救援陣にマウンドを託したが、7回に上原が2ランを浴びて逆転され、チームは今季2度目の3連敗となった。北山は「相手の傾向を感じながら投球の組み立てを田宮と相談し、なんとか試合自体はつくれたと思う。そこは成長を感じる部分で良かった」と話し