◇パ・リーグソフトバンク4―13オリックス（2026年4月17日みずほPayPay）ソフトバンクの本拠地・みずほペイペイドームの外周に描かれた巨大ウォールアートが完成した。王貞治球団会長のホークスでの功績を次世代へつなぐ「FUKUOKAOHSADAHARULEGACYPROJECT」の一環。長さ約43メートル、高さ約5・2メートルの壁に画家の澁谷忠臣さんが約1カ月かけて描いた。監督時代の王会長、現役時代の小久保監督、秋山幸二氏