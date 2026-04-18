◇パ・リーグソフトバンク4―13オリックス（2026年4月17日みずほPayPay）ソフトバンクの中村晃が「6番・一塁」で今季初のスタメン出場。6回の第3打席に今季初安打となる中前打を放った。代打での起用が続き、ここまで5打席で無安打だった。チームは大敗となり「（初安打で）楽にはなれたと思います。またチャンスがもらえたら頑張りたいです」と淡々と話した。守備でも8回に先頭・シーモアの打球を横っ跳びで好捕するな