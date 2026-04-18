◇パ・リーグソフトバンク4―13オリックス（2026年4月17日みずほPayPay）ソフトバンクの上沢が18日のオリックス戦で連勝を狙う。前回11日の日本ハム戦で、今季初勝利。この1週間は武器のフォークの精度アップに取り組んできたという。「内容自体は悪くなかったが、フォークの落ちが少し納得がいかないところがあった。自分が思い描いた落ち方をしてくれたらと思います」カード別最多の23勝を挙げている得意な相手と