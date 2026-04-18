東京都港区のIT関連会社役員の50代男性とみられる遺体を遺棄したとして、死体遺棄の疑いで逮捕された同社代表取締役水口克也容疑者（49）がブルーシートを購入していたことが18日、捜査関係者への取材で分かった。警視庁麻布署捜査本部は、シートを使って遺棄した疑いがあるとみて調べる。容疑者は昨年10月5〜6日ごろ、会社事務所からいずれかの場所に遺体を遺棄した疑いがあり、事務所に男性の血痕が残されていた。遺体は見つ