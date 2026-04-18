メッツは17日（日本時間18日）、敵地でカブスと対戦し、4−12の大敗を喫した。千賀滉大投手（33）は今季4度目の先発で初回に4失点するなど、わずか3回1/3で降板となり、3敗目を喫して初勝利はお預けとなった。今季4度目の先発で初勝利を目指した千賀は初回に3年ぶりの対戦となった鈴木誠也外野手に先制打を許すなど、いきなり4失点。続く2回には味方打線が1点差に迫った直後に2点を失うなど、3回1/3を投げて7失点（自責点6）で