Ｊ１横浜ＭのＤＦ諏訪間幸成（２２）が、人気プロレスラーでエボリューションの専務を務める父・諏訪魔（４９＝全日本プロレス）から巻き返しのヒントを得た。プロ２年目は、明治安田Ｊ１百年構想リーグ開幕から出場機会が限られていた中、第１０節（１１日）のホーム・ＦＣ東京戦で初先発したが、チームは１―３で敗れた。それでも最終ラインにケガ人を複数抱えることから、１８日のホーム・川崎戦でも再びチャンスが巡ってく