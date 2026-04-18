ソフトバンクは１７日のオリックス戦（みずほペイペイ）に４―１３の惨敗を喫し、大事なカード初戦を落とした。先発の徐若熙投手（２５）が２回途中７失点ＫＯで自身２連敗。５四死球と制球に苦しみ、自滅した。台湾の至宝が１回２／３で降板に追い込まれるのは、台湾プロ野球（ＣＰＢＬ）時代の２０２１年以来。７失点という内容を含めれば、ワーストの結果だった。台湾時代からポーカーフェイスで知られた右腕が、珍しく感情