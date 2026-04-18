元アイドルグループ「モーニング娘。」でタレントの後藤真希（４０）の都内にある実家で１７日、火災が発生した。１６日未明に火災が発生し、消防車による消防活動が行われた。関係者によると後藤は同居しておらず現在は長女、次女家族の計８人が住んでいたという。家族は避難し、全員無事だった。火災によって３階の窓が大破し、この日は消防職員による現場検証が行われた。消防関係者によると火元の特定はされておらず後日