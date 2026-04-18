猫と暮らす家で害虫駆除を行うときの注意点4つ 害虫対策は猫がいる家庭では注意が必要。人にとっては問題のない薬剤でも、猫には負担になることがあります。安心して対策を行うためには、あらかじめ危険を避ける工夫が大切です。ここでは、猫と暮らす家で害虫駆除を行う際に意識したいポイントを解説します。 1.成分と使い方を必ず確認 まず意識したいのは、薬剤を使用する前に、成分表示と注意書きを確認するこ