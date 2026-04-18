オイシックスCBOの桑田真澄氏、侍U-12の監督就任NPBエンタープライズは17日、8月に中国・杭州市で行われる「第12回BFA U12 アジア野球選手権」を戦う「侍ジャパン U-12 日本代表」の監督を、昨季まで巨人2軍を率いた桑田真澄氏が務めると発表した。突然の発表に、ファンからは期待の声が上がっている。桑田氏は1985年ドラフト1位でPL学園高から巨人入り。NPB通算173勝を挙げたのち、大リーグに挑戦し39歳にしてパイレーツで投